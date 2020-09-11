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    • Ekonomi
    • 11.09.2020 Gazete
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    Kadın çiftçiye yüzde 50 hibe desteği

    ve , kapsamında 16.4 milyon lira destek ödemesinin bugün yapılacağını belirtti. Gençlere ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini anlatan , şöyle konuştu: “Özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021- 2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve ve sebzelerin kurutulması, konserve, reçel, erişte vb.), paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Genç ve kadın olması, kırsalda yaşıyor olması ve birincil işleyecek küçük ölçekli tesis kurmak istemeleri yeterli olacak.”

    Kadın çiftçiye yüzde 50 hibe desteği

    ve , kapsamında 16.4 milyon lira destek ödemesinin bugün yapılacağını belirtti. Gençlere ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini anlatan , şöyle konuştu: "Özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021- 2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve ve sebzelerin kurutulması, konserve, reçel, erişte vb.), paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Genç ve kadın olması, kırsalda yaşıyor olması ve birincil işleyecek küçük ölçekli tesis kurmak istemeleri yeterli olacak."

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