Kadın çiftçiye yüzde 50 hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16.4 milyon lira destek ödemesinin bugün yapılacağını belirtti. Gençlere ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini anlatan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021- 2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve ve sebzelerin kurutulması, konserve, reçel, erişte vb.), paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Genç ve kadın olması, kırsalda yaşıyor olması ve birincil tarım ürünlerini işleyecek küçük ölçekli tesis kurmak istemeleri yeterli olacak."