Cari dengede koronavirüs etkisi

Cari işlemler hesabı, geçen yıl Temmuz ayında 1.99 milyar dolar fazla verirken, bu yıl Temmuz'da 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 617 milyon dolar azalarak 288 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon dolar azalarak 1 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji dışındaki cari işlemler hesabı geçen yılın Temmuz ayında 5 milyar 349 milyon dolar fazla vermişken, bu yılın Temmuz ayında 2 milyar 95 milyon dolar fazla verdi.