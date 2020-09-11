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    • 11.09.2020 10:24
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    : Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırıldı

    ve Orman Bakanı Bekir , "'ya 7 'den itibaren teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı." dedi.

    AA
    Bakan Pakdemirli duyurdu! Bugün hesaplara yatırıldı

    ve Orman Bakanı Bekir , Toprak Mahsulleri Ofisine () 7 'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki bedelinin bugün yatırıldığını bildirdi.

    Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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