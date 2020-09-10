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    • 10.09.2020 09:58
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    Başkanı açıkladı: Gücümüze güç katacak

    Başkanı 'den inşaası devam eden gemilerle ilgili açıklamaları geldi. İsmail Demir, 'in yeni versiyonu 'İ' sınıfı fırkateyn projesinin devam ettiğini açıkladı. Demir, "Vatan savunmasında, korunmasında deniz unsurları önemli olabiliyor. Hiçbir kısmı eksik bırakmadan her türlü mücadele ortamına hazır olmak gerektiğini görüyor ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

    AA
    Mavi Vatan'ın yeni bekçisi! Gücümüze güç katacak

    Başkanı 'den açıklamaları geldi. Demir, "İnşası devam eden gemilerimizle gücümüze güç katacağız" dedi. Demir, "MİLGEM'in yeni versiyonu 'İ' sınıfı fırkateyn projesi devam ediyor. Farklı sınıflarda, hücumbot tiplerinde çeşitli botlarımızın inşası devam ediyor. Bunlar hızla hizmete girdiğinde denizdeki gücümüz artacak" ifadelerini kullandı.

    HER TÜRLÜ MÜCADELE ORTAMINA...

    Demir ayrıca, "Gün oluyor terörle mücadele, gün oluyor 'Mavi Vatan' diyoruz. Vatan savunmasında, korunmasında deniz unsurları önemli olabiliyor. Hiçbir kısmı eksik bırakmadan her türlü mücadele ortamına hazır olmak gerektiğini görüyor ve bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

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