Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den son dakika açıklamaları geldi. Demir, "İnşası devam eden gemilerimizle gücümüze güç katacağız" dedi. Demir, "MİLGEM'in yeni versiyonu 'İ' sınıfı fırkateyn projesi devam ediyor. Farklı sınıflarda, hücumbot tiplerinde çeşitli botlarımızın inşası devam ediyor. Bunlar hızla hizmete girdiğinde denizdeki gücümüz artacak" ifadelerini kullandı.

HER TÜRLÜ MÜCADELE ORTAMINA...

Demir ayrıca, "Gün oluyor terörle mücadele, gün oluyor 'Mavi Vatan' diyoruz. Vatan savunmasında, korunmasında deniz unsurları önemli olabiliyor. Hiçbir kısmı eksik bırakmadan her türlü mücadele ortamına hazır olmak gerektiğini görüyor ve bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.