Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.09.2020 10:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2020 10:00
    ABONE OL

    Brent fiyatlarında sert düşüş | 10 Eylül 2020 fiyatları

    Brent ün varili, uluslararası piyasalarda bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 40,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 37,95 dolardan alıcı buldu.

    AA

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 40,75 dolardan işlem görüyor.

    Dün 39,37 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 40,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,95 dolardan alıcı buldu.

    Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 3 milyon varillik artış gerçekleşti. Söz konusu veri ABD'de petrol talebinin azaldığı sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

    Dünya genelinde rafinelerin mevsimsel periyodik bakım çalışmalarının yaklaşması dolayısıyla ham petrol alımlarını düşürmesi de piyasada arz fazlalığı oluşturarak fiyatları olumsuz etkiledi.

    Brent petrolde teknik olarak 40,77 ile 40,80 dolar aralığının direnç, 40,72 ile 40,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Brent petrol fiyatlarında sert düşüş | 10 Eylül 2020 brent petrol fiyatları
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri