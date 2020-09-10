Alman ekonomisinin en önemli sanayilerinden biri olan otomotiv sanayisi, yaklaşık 1 milyon istihdam sağlıyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya, geçen yıl 223 milyar dolarlık otomobil ve parçaları ihracatı gerçekleştirdi.

RENAULT KARLILIK İÇİN KOLLARI SIVADI

Fransız otomobil üreticisi Renault da daha önce açıkladığı 2 milyar avro maliyet kesintisine ek kesintiler açıklayabilir. Renault CEO'su Luca de Meo, "Renaulution" olarak adlandırdığı planla Renault'nun, rakibi Peugeot model arabaları üreten PSA gibi bir model izlemesi gerektiğini belirtti. Buna göre Renault gelecek yıllarda maliyeti kısmaya ve daha fazla kâr getiren araçları üretmeye odaklanacak.

TESLA BORSADA YÜZDE 21 DÜŞTÜ

Elektrikli araç üreticisi Tesla önceki gün borsada tarihinin en kötü gününü yaşadı. Firma, beklentilerin aksine, S&P 500 endeksine dahil edilmemesi üzerine büyük bir satış dalgasına maruz kaldı. Bu satış dalgası kâr satışlarıyla birleşince hisselerde yüzde 21.06 düşüş yaşandı. Bu Tesla'nın bir günde kaydettiği en sert düşüş oldu. Böylece Tesla'nın piyasa değeri de bir günde 81 milyar dolar eriyerek 309 milyar dolara geriledi. Düşüşle beraber Tesla CEO'sunun serveti de sadece 1 günde 16.3 milyar dolar eriyerek 82.2 milyar dolara geriledi. Elon Musk bu düşüşle bir günde en çok para kaybeden insan unvanını kazandı. Tesla hisseleri bu yıl düşüşe kadar yüzde 283 yükselmişti.