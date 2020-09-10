Dolar ve euro döviz kurlarındaki alış satış fiyatları sorgulanıyor. Piyasalardaki son durumu merak edenler özellikle verileri yakından takip ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4850 liradan liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,4830 liradan alınan dolar, 7,4850 liradan satılıyor. 8,8500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8520 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4930 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8520 lira olmuştu. Peki, dolar/TL ve euro ne kadar oldu? İşte 10 Eylül güncel döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?