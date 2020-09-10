Dolar ve euro döviz kurlarındaki alış satış fiyatları sorgulanıyor. Piyasalardaki son durumu merak edenler özellikle verileri yakından takip ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4850 liradan liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,4830 liradan alınan dolar, 7,4850 liradan satılıyor. 8,8500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8520 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4930 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8520 lira olmuştu. Peki, dolar/TL ve euro ne kadar oldu? İşte 10 Eylül güncel döviz kurları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 469 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 469 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 455 bin lira, en yüksek 469 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 469 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 172 milyon 334 bin 694,99 lira, işlem miktarı ise 4.744,78 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 209 milyon 407 bin 409,40 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesi güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 13.221 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.979 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 5.023 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 6.997 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 19.723 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1822 seviyesinden işlem görüyor. Brexit gelişmeleri sonrası altı gün üst üste değer kaybettikten sonra dün yükselen sterlin/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,3008 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün toplanacak ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ancak sözle yönlendirme stratejisinin öneminin arttığını kaydetti.
Son dönemde tahminlerin üzerinden değerlenmesi sebebiyle Avro Bölgesi'nde ihracatını olumsuz etkilemesi söz konusu olan avronun, bankanın ana gündemi olacağını aktaran analistler, karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini bildirdi.
Analistler, Avrupa Birliği ile İngiltere arasında son aşamasına gelinen Brexit görüşmelerine ilişkin gelişmelerin de risk algısını etkilemeye devam ettiğini söyledi.
Bugünün veri gündeminde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını ifade eden analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, çekirdek makine siparişleri temmuzda aylık yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Veri sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artarak günü 23.235 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 106,0 seviyelerine geriledi.
Beyaz Saray'ın Amerikan üniversitelerinde eğitim alan bazı Çinli öğrencilerin ve araştırmacıların vizelerini iptal etme kararı aldığı haberlerinin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak kapanışta 3.235 puan oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 artışla 2.396 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 primle 38.659 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.457 puanda seyrediyor.