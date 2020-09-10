Borsa'da Ağustos ayında devam eden satıcılı süreçten sonra eylül ayının ilk bölümünde yeniden yükseliş trendi başladı. Borsadaki gelişmeleri A Para'da değerlendiren TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul şu bilgileri verdi:



"Borsa, son 1 ayı satış baskısı altında geçirdi. Eylül ayına başlarken bu sürdü ama hafta başından bu yana endeks bazında piyasa olumluya döndü. Önemli negatif bir küresel gelişme olmazsa Borsa İstanbul'un yüksek seviyelere geldiğini görebiliriz. Yarın (bugün) yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı hem içerde hem dışarda piyasalar açısından önemli olacak. Burada yeni bir gevşeme kararı hisse senedi piyasalarına destek olabilir. Endeks banka dışı hisselerinin etkisiyle 120 bin seviyesine kadar yükselmişti. Bunu yeniden yapabilir. Bankalar dünya genelinde de yükselişlere ayak uyduramadı. Gelinen noktada satış baskısının azaldığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bu hisselerin de endekse olumlu katkı verdiğini görebiliriz. Yukarı hareketlenme için de banka hisselerinin talep görmeye başladığını göreceğiz. Orta vadede küresel gelişmelerden en çok fayda sağlayacak sektör bankacılık olacaktır."