"EN ÇOK KOLONYAYI ALMANYA, HOLLANDA VE SUUDİ ARABİSTAN'A İHRAÇ ETTİK"

Adil Pelister, dezenfektan ihracatında bu yıl ağustos ayında en fazla ihracatın ABD'ye yapıldığını, ABD'yi, İngiltere ve Fransa'nın takip ettiğini bildirdi.

Pelister, şunları kaydetti: "Ocak-ağustos döneminde en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise 34,4 milyon dolar ile İngiltere ilk sırada yer alırken, 23,5 milyon dolar ile ABD ikinci ve 20,9 milyon dolar ile Almanya üçüncü sırada yer aldı.