Pazartesi günü 10.000 dolar seviyesinin altına inen ve dün tekrar bu seviyeye çıkan bitcoindeki son gelişmeler merak edilmeye başlandı. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, üç hafta içinde 12,400 doların üzerinden inerek, Pazartesi günü 9,904.54 doları gördükten sonra toparlanarak döndüğü 10,000 dolar sınırına döndü. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte detaylar...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bugün erken saatlerde 9,956.51 dolara kadar inen Bitcoin, yeniden 10,000 doların üzerine döndü.



Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin'in piyasa hacmi de, Salı günü yükseldiği 190.05 milyar dolardan, 187.07 milyar dolara geriledi.