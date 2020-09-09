Pazartesi günü 10.000 dolar seviyesinin altına inen ve dün tekrar bu seviyeye çıkan bitcoindeki son gelişmeler merak edilmeye başlandı. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, üç hafta içinde 12,400 doların üzerinden inerek, Pazartesi günü 9,904.54 doları gördükten sonra toparlanarak döndüğü 10,000 dolar sınırına döndü. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte detaylar...
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Bugün erken saatlerde 9,956.51 dolara kadar inen Bitcoin, yeniden 10,000 doların üzerine döndü.
Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin'in piyasa hacmi de, Salı günü yükseldiği 190.05 milyar dolardan, 187.07 milyar dolara geriledi.
Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 84'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşen birimlerin 9'u ilk 10 birimin arasındaydı.
Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte yaklaşık 11 milyar dolarlık düşüşle 168.96 milyar dolardan, 157.45 milyar dolara indi.
Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de, hafta başındaki genel satışların etkisiyle indiği 326.59 milyar dolardan, Salı günü birimlerin yarısında gerçekleşen yükselişlerin de etkisiyle 330.42 milyar dolara yükseldikten sonra, son 24 saatte 324.4 milyar dolara döndü.
Toplam 6,958 kripto para biriminin işlem gördüğü 28,835 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 1.57 düşüşle 10,121.21 dolar,
2.Ethereum yüzde 2.56 düşüşle 336.90 dolar,
3.Tether yüzde 0.06 düşüşle 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 1.77 düşüşle 0.23 dolar,
5.Bitcoin Cash yüzde 1.70 düşüşle 223.39 dolar,
6.Chainlink yüzde 5.44 düşüşle 11.73 dolar,
7.Polkadot yüzde 5.14 düşüşle 4.25 dolar,
8.Binance Coin yüzde 3.95 artışla 23.31 dolar,
9.Bitcoin SV yüzde 3.22 düşüşle 169.55 dolar,
10.Litecoin yüzde 2.30 düşüşle 47.34 dolardan işlem görüyordu.