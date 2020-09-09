Çiftçiye 11 milyon liralık destek paketi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından, Eskişehir'de Mayıs-Haziran aylarında yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı ürünleri etkilenen çiftçilere yönelik 11 milyon liralık destek paketi onaylandı.



2020 yılının Mayıs - Haziran aylarında etkili olan dolu ve don olaylarından dolayı pancar, buğday ve arpa gibi birçok ürün zarar görmüştü. Çiftçilerin mağdur olmaması için yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından 11 milyon liralık destek paketi onaylandı.