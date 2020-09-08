Ücretsiz internet paylaşma dönemi

Turkcell, aile üyeleri ya da arkadaşlarıyla ekip kuran müşterilerine ücretsiz konuşma, GB paylaşımı ve birçok avantaj sağlayan 'Turkcell Biz' platformunu hizmete sundu. Tarife değişikliği ya da herhangi bir ek ücret gerektirmeyen 'Turkcell Biz' platformu sayesinde kullanıcılar, ekip üyeleriyle sınırsız konuşabiliyor, ayrıca ana paketlerindeki internetten kotalarından kullanmadıkları GB'ları da diğer ekip üyelerine ücretsiz transfer edebiliyor.
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Uygulama ile Turkcell müşterileri, ekiplerini kurarak tarifelerindeki GB kotalarını özelleştirme imkanı buluyor" dedi.
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Uygulama ile Turkcell müşterileri, ekiplerini kurarak tarifelerindeki GB kotalarını özelleştirme imkanı buluyor" dedi.