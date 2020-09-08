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    • Ekonomi
    • 08.09.2020 Gazete
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    , aile üyeleri ya da arkadaşlarıyla ekip kuran müşterilerine ücretsiz konuşma, GB paylaşımı ve birçok avantaj sağlayan 'Turkcell Biz' platformunu hizmete sundu. Tarife değişikliği ya da herhangi bir gerektirmeyen 'Turkcell Biz' platformu sayesinde kullanıcılar, ekip üyeleriyle sınırsız konuşabiliyor, ayrıca ana paketlerindeki ten kotalarından kullanmadıkları GB'ları da diğer ekip üyelerine ücretsiz edebiliyor.

    Ücretsiz internet paylaşma dönemi
    Turkcell, aile üyeleri ya da arkadaşlarıyla ekip kuran müşterilerine ücretsiz konuşma, GB paylaşımı ve birçok avantaj sağlayan 'Turkcell Biz' platformunu hizmete sundu. Tarife değişikliği ya da herhangi bir gerektirmeyen ' Biz' platformu sayesinde kullanıcılar, ekip üyeleriyle sınırsız konuşabiliyor, ayrıca ana paketlerindeki ten kotalarından kullanmadıkları GB'ları da diğer ekip üyelerine ücretsiz edebiliyor.

    Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Uygulama ile Turkcell müşterileri, ekiplerini kurarak tarifelerindeki GB kotalarını özelleştirme imkanı buluyor" dedi.
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