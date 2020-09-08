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    • 08.09.2020 11:16
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    On binlerce kişi bekliyordu! O paralar bugün hesaplarda | SED ödemeleri başladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklama ile Sosyal ve k Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabına yatırıldığını açıkladı.

    On binlerce kişi bekliyordu! O paralar bugün hesaplarda

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve k Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" dedi.

    Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

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