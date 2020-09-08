ÖTV zammı sonrasında beklenen gelişme yaşandı ve sıfır otomobil siparişleri tek tek iptal edildi. Bu anlamda vatandaşlar gözlerini ikinci el otomobil piyasasına çevirdi. Resmi Gazete ile yayımlanan ÖTV Düzenlemesi sonrasında 1600 cc motor hacmi sınırı altında kalan araçlar için alt vergi matrahı sınırı 70 bin liradan 85 bin liraya fırlamıştı. Öte yandan Eylül ayının gelmesi ve ÖTV oranlarındaki değişiklikle birlikte markalar otomobil fiyatlarını güncelledi. Sıfır otomobil fiyatları yeni ÖTV ile birlikte değişiklik gösterdi. Bazı firmalar henüz fiyatları belirleyemezken bazıları da fiyatlarını açıkladı. Fiyatlarını açıklayanlar arasında en ucuzu 110 bin 900 lira oldu.
SIFIR ARAÇ SİPARİŞLERİ İPTAL EDİLİYOR!
Yapılan ÖTV zammı sonrasında fiyatları bir günde rekor oranda zamlanan araçlar için ne yazık ki beklendiği üzere sipariş iptalleri başladı. Resmi Gazete ile yayımlanan ÖTV Düzenlemesi sonrasında 1600 cc motor hacmi sınırı altında kalan araçlar için alt vergi matrahı sınırı 70 bin liradan 85 bin liraya fırlamıştır.
Vergi matrahı 170 bin lira üzeri olan araçlarda1600-2000 cm³ arası silindir araçlarda yüzde 150,
Matra sınırı olmayan 2000 cm³ üstü silindir hacmi araçlarda ise yüzde 220 seviyesine yükseltilmişti.
Yine 1600 cc motor hacmini aşan araçlar için de ÖTV oranları baştan düzenlenmişti. Yapılan düzenlemeler sonrasında ÖTV oranları;
Vergi matrahı 170 bin liraya kadar olan 1600-2000 cm³ arası silindir hacmi araçlarda yüzde 130,
OTOMOBİL SEKTÖRÜNÜN DUAYEN İSMİ ORHAN ÜLGÜR AÇIKLADI
ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el araç fiyatlarına Eylül ayının sadece ilk haftasında yüzde 8 oranında zam geldiğini belirten Ülgür yaşanan süreci kusursuz fırtına dönemi olarak değerlendirirken ikinci el araç fiyatlarında yükselişin devam edeceğini belirtti. Özellikle de sıfır araç arz durumu ve ÖTV zammı sonrası vatandaşın yeniden ikinci el araçlara yönelmesi fiyatları yukarı yönlü hareket ettirecek gibi görünürken yıl sonuna kadar fiyatların yükseliş yönlü hareket etmesi bekleniyor.
CİTROEN'DEN EYLÜL FIRSATLARI
Citroen açıklamasına göre, seçili Citroen modellerine 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz ile sahip olmak mümkün..
Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3 bin nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında bulunuyor.
Berlingo'ya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle veya 30 bin lira için 12 ay sıfır faiz ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor. SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin lira nakit alım indirimi veya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile tüm Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor.
KIA EYLÜL AYI KAMPANYALARI
KIA, ödemelerde erteleme fırsatı sunan kampanyasına eylül ayında da devam ediyor. Kampanya kapsamında Sportage, Niro, XCeed, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo'da sunulan faiz fırsatları, sonbaharda yeni bir otomobil satın almak isteyenleri KIA yetkili satış noktalarında bekliyor.
KIA'nın eylül ayına özel kampanyası çerçevesinde dizel otomatik donanıma sahip amiral gemisi Sportage modeli, tasarımı ve karakteriyle geleneksel SUV modellerine yeni bir soluk getiren ve yüksek teknolojisi ile büyük beğeni kazanan XCeed, hibrit motoruyla SUV sınıfında ön planda olan Niro ay sonuna kadar 100 bin TL'ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla SUV severleri bekliyor. B SUV segmentinin sevilen ve kendini kanıtlayan modeli Stonic ise eylül ayı boyunca 50 bin TL'ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.
Uygun vade ve faiz avantajları C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed, eylül sonuna kadar 70 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,89 faiz fırsatıyla; makyaj operasyonu geçirerek sınıfının üstünde donanım özelliklerine kavuşan Rio ise 50 bin TL'ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faizle satışa sunuluyor. A segmentinin iddialı oyuncusu ve lideri olan Picanto ise eylül ayına özel 40 bin TL'ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla otomobilseverlerle buluşuyor.
OPEL EYLÜL KAMPANYASI
Opel'den yapılan açıklamaya göre; eylül ayına özel, segmentinde severlerine sunduğu yenilikçi teknolojiler ve birbirinden farklı donanım olanakları sayesinde büyük ilgi gören Astra HB modeline 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla, amiral gemisi Insignia modeline ise 365 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
Opel'in B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland X'e 199 bin 300 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunurken, Opel'in diğer SUV modeli Grandland X 286 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla Opel severlerin beğenisine sunuluyor.
Opel, eylül ayında müşterileri için farklı finansman çözümlerini ve belli başlı modellerde 70 bin TL'ye varan 0 faizli özel kredi seçeneklerini birleştiriyor.
CİVİC SEDAN EYLÜL KREDİ KAMPANYASI
Civic Sedan'lar 60.000 TL, 12 ay ve %0.69 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.
RENAULT KAMPANYALARI
Sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinat tutarı yatıranlara teslimatı Ekim ayında yapılacak araçlar için fiyat sabitlemesi yapılabilecektir. Anahtar teslim fiyatından kalan bakiye tutar hariç, kampanyaya katılım koşulu olarak yatırılan peşinat tutarı ile Renault Finans'tan kullanılan kredinin toplamı minimum 50.000 TL olmalıdır.
İlgili kampanya kapsamında, 40.000 TL kredi tutarı ve 24 ay vade seçeneği için %1,03 faiz oranı sunulmaktadır. Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
YENİ CLIO 127.500 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR VE AYLIK 1.963TL TAKSİT FIRSATIYLA
Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 127.500 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanya kapsamında, 40.000 TL kredi tutarı, 24 ay ve %0,94 faiz oranı seçeneği ile oluşan aylık ödeme tutarı 1.963 TL'dir.
Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir. Araç fiyatına kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
GÜNCEL NISSAN SATIŞ KAMPANYALARI
Nissan Qashqai, Eylül ayı boyunca ÖTV avantajlı 224.300 TL'den başlayan fiyatlarla ve Nissan Micra, Eylül ayı boyunca 50.000 TL için 12 ay %0.59 faiz avantajı ile sizi bekliyor.
TOYOTA KAMPANYALARI
Toyota sahiplerine avantajlı lastik fiyatları Toyota Plazalar'da! 30 Eylül'e kadar Michelin ve Brisa markalı lastiklerde, 4 lastik alımında KDV dahil 440 TL'ye varan indirim ile lastik avantajı sağlıyor.
Kampanya dahilinde sizi bekleyen lastik başına indirimler :
Michelin lastiklerinde :
15'' ve 16'' yaz lastiklerinde 70 TL
17'' ve üzeri yaz lastiklerinde 100 TL
15'' ve 16'' kış lastiklerinde 70 TL
17'' ve üzeri kış lastiklerinde 112 TL
Brisa lastiklerinde :
16'' ve altı lastiklerde 29 TL
17'' ve üzeri lastiklerde 47 TL
HYUNDAİ KAMPANYALARI
Hyundai i10 alın, Nisan 2021'de ödemeye başlayın. (4 bin TL nakit indirimi)
Hyundai KONA alın, Nisan 2021'de ödemeye başlayın. (2 bin TL nakit indirimi)
Hyundai TUCSON alın, Nisan 2021'de ödemeye başlayın. (2 bin TL nakit indirimi)
Hyundai H-100 alın, Nisan 2021'de ödemeye başlayın. (3 bin TL nakit indirimi)