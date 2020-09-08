Nakdi ücret desteği yattı mı? İŞKUR E-Devlet nakdi ücret desteği sorgula! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını söyledi. Bu destekten faydalanan vatandaşlar ise hesaplarına para yatıp yatmadığını öğrenmek istiyor. İşte, nakdi ücret desteği sorgulama sayfası…
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA
Nakdi destek ödemesi sorgulama işlemini E-Devlet'e giriş yaparak İŞKUR-Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ UZATILDI
Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı.
Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Son verilere göre, nisan-haziran dönemi içinde 1 milyon 705 bin 147 çalışan, ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteğinden yararlandı. Ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzuyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE KİM, NASIL BAŞVURABİLİR?
15 Mart sonrasında işsiz kalanların nakdi ücret desteği için kendilerinin başvuruda bulunması gerekiyor. Daha önce işsizlik başvurusunda bulunmuş olanların ayrıca başvuruda bulunması gerekmiyor. Başvurduğu halde işsizlik maaşına hak kazanamamış olan kişilerin nakdi ücret desteği ödemeleri, İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilecek.
15 Mart'tan sonra işsiz kaldığı halde daha önce işsizlik maaşı başvurusunda bulunmamış olanların ise "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden veya e-Devlet'ten başvuru yapmaları gerekiyor.