Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Son verilere göre, nisan-haziran dönemi içinde 1 milyon 705 bin 147 çalışan, ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteğinden yararlandı. Ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzuyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE KİM, NASIL BAŞVURABİLİR?

15 Mart sonrasında işsiz kalanların nakdi ücret desteği için kendilerinin başvuruda bulunması gerekiyor. Daha önce işsizlik başvurusunda bulunmuş olanların ayrıca başvuruda bulunması gerekmiyor. Başvurduğu halde işsizlik maaşına hak kazanamamış olan kişilerin nakdi ücret desteği ödemeleri, İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilecek.

15 Mart'tan sonra işsiz kaldığı halde daha önce işsizlik maaşı başvurusunda bulunmamış olanların ise "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden veya e-Devlet'ten başvuru yapmaları gerekiyor.