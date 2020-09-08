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    • 08.10.2020 10:13
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    bilgisi eksik veya hatalı ise nakdi destek ödemesini nasıl, nereden alacağım? 9 Eylül nakdi ücret desteği...

    Ülkemizde devlet tarafından verilen nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği), corona virüs sürecinde vatandaşları ekonomik açıdan rahatlatmak için yapılan ödeme türüdür. Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından verilmekte olan bu ödeneğin ödemeleri ise TC. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.

    8 Eylül nakdi ücret desteği ödemesi son dakika bugün yattı mı?

    Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı." dedi. Ödemelerin 8 Eylül'den itibaren hesaplara yatırıldığını açıklayan , ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını hatırlattı. Sistemde bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomi alanında alınan önlemlerden olan bu ödenekle ilgili açıklama bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt ödeneğin yatacağı tarihle alakalı açıklamalarda bulunmuş ve nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusuna yanıt bulunmuştu.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ

    Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

    Koronavirüs salgını süresinde vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için yapılan ödemelere nakdi ücret desteği denir. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, aracılığıyla gerçekleşiyor.

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    Haberler Ekonomi IBAN bilgisi eksik veya hatalı ise nakdi destek ödemesini nasıl, nereden alacağım? 9 Eylül nakdi ücret desteği...