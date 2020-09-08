Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lere 15 ayrı destek sunuyor. Bu desteklerden biri de KOBİ'lerin yurt dışına açılmasına yönelik. KOSGEB'in geçen yıl başlattığı Yurt Dışı Pazar Destek Programı, 300 bin liraya varan desteğin kapısını açıyor. KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını artırmak, e-ticarete, ihracata başlamasını desteklemek için hayata geçirilen bu desteğin detayları şöyle:

Proje süresi: En az 8, en çok 24 ay.

Destek üst limiti: 300 bin TL.

Proje destek oranı: ✖ % 70 geri ödemesiz ✖ % 30 geri ödemeli.

Proje giderleri ve destek üst limiti: ✖ Personel: 90 bin TL ✖ Donanım: 50 bin TL ✖ Yazılım: 50 bin TL ✖ Tanıtım: 100 bin TL ✖ Yurt dışı fuar ve seyahat: 150 bin TL ✖ Test/analiz ve belgelendirme: 100 bin TL ✖ Diğer hizmet alım giderleri: 100 bin TL.

BUNLARA DİKKAT!

İşletmeler sadece 1 kez bu destekten yararlanabiliyor. Proje başvurusunun en az 2 farklı gider grubundan oluşması şart. Programdan yararlanmak isteyenler işletmelerde aranan şartlar şöyle:

Başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş ve Yurt İçi Marka Tescil Belgesi'ne sahip olması,

Proje bütçesinin, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması,

Son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması (imalat sektöründe veya öncelikli teknoloji alanları tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmıyor).