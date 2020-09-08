Geç gelene tazminat yok

Yargıtay, sabah mesaiye geç gelip, akşam erken çıkan işçinin işten tazminatsız şekilde çıkartılacağına hükmetti. Yüksek mahkeme; mesaiyi savsaklayan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi yönünde karara imza atan iş mahkemesi ile istinaf mahkemesinin hükmünü bozdu. Kararda; "Davacıya ihtar verildiği, 2 gün işe geç geldiği belirtilerek tutanak tutulduğu, davacının savunma vermediği, yine ihtarname ile davacının iş akdinin feshedildiği anlaşılmıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir" denildi.