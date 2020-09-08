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    • Ekonomi
    • 08.09.2020 Gazete
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    Geç gelene tazminat yok

    Yargıtay, sabah mesaiye geç gelip, akşam erken çıkan işçinin işten tazminatsız şekilde çıkartılacağına hükmetti. Yüksek mahkeme; mesaiyi savsaklayan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi yönünde karara imza atan ile istinaf mahkemesinin hükmünü bozdu.

    Geç gelene tazminat yok
    Yargıtay, sabah mesaiye geç gelip, akşam erken çıkan işçinin işten tazminatsız şekilde çıkartılacağına hükmetti. Yüksek mahkeme; mesaiyi savsaklayan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi yönünde karara imza atan ile istinaf mahkemesinin hükmünü bozdu. Kararda; "Davacıya ihtar verildiği, 2 gün işe geç geldiği belirtilerek tutanak tutulduğu, davacının savunma vermediği, yine ihtarname ile davacının iş akdinin feshedildiği anlaşılmıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir" denildi.
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