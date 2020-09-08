Faturada tasarruf için enerji danışmanı timi

Limak Enerji, hayata geçirdiği 'Enerji Danışmanım Projesi'yle enerjinin tasarruflu kullanılması konusunda aboneleri bilinçlendiriyor. Tüketicilere enerji tasarrufu konusunda ipuçları verilen proje kapsamında oluşturulan 'Enerji Danışmanı Timi', ev ve işyerlerini ziyaret ederek tasarruf ve verimlilik konusunda vatandaşlara bilgiler veriyor. Ziyaret sırasında elektronik aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği de anlatılıyor. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, timin ziyaret ettiği bir markette faturayı inceleyerek tutarın nasıl düşürüleceğini anlattığını belirterek, "İşletmenin fatura tutarı 2 bin 31 lirayken, verilen enerji tüyolarıyla tutarın bin 625 liraya kadar düşürülmesini sağladık. Ayda yüzde 20 tasarruf sağlandı" dedi. Soğuk yiyecek dolaplarının konumlandırıldığı yerin bile tasarrufta etkili olduğunu anlatan Aytac, "Verimli ve kontrollü kullanım ile havalandırma sistemlerinde yüzde 13, içecek dolaplarında yüzde 10, aydınlatma ve priz kontrolüyle de yüzde 3 tasarruf sağlanabilir. Enerji yönetim sistemleri sayesinde enerjilerini yüzde 26 daha verimli ve tasarruflu kullanabilirler" diye konuştu.