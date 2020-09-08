Ev tekstilinde marka oldu

8 yaşındayken bebeklerine kıyafet dikmekle başlayan tasarım tutkusunu üniversite sıralarında daha da geliştiren Asena Tuğcu Altay, ev tekstili alanında kendi markasını oluşturdu ve İzmir'i konu alan tasarımlarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye başladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu Altay, yatak örtüsünden yastık kılıfı tasarımına kadar eve renk katacak çalışmalarıyla dikkat çekerken, kısa sürede Menderes'te üretim tesisi kurmayı başardı. Altay ürünlerini ABD, İsveç, Yeni Zelanda ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere gönderiyor. Altay, "Özellikle İzmir'i, Osmanlı'yı ve Selçuklu'yu konu edinen tasarımlarım, yurt dışında çok dikkat çekti" dedi.