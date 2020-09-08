Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ev tekstilinde marka oldu

    8 yaşındayken bebeklerine kıyafet dikmekle başlayan tasarım tutkusunu üniversite sıralarında daha da geliştiren , ev tekstili alanında kendi markasını oluşturdu ve 'i konu alan tasarımlarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye başladı.

    Ev tekstilinde marka oldu

    8 yaşındayken bebeklerine kıyafet dikmekle başlayan tasarım tutkusunu üniversite sıralarında daha da geliştiren Asena Tuğcu Altay, ev tekstili alanında kendi markasını oluşturdu ve 'i konu alan tasarımlarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye başladı. Mimarlık Bölümü mezunu Altay, yatak örtüsünden yastık kılıfı tasarımına kadar eve renk katacak çalışmalarıyla dikkat çekerken, kısa sürede Menderes'te üretim tesisi kurmayı başardı. Altay ürünlerini ABD, , ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere gönderiyor. Altay, "Özellikle İzmir'i, Osmanlı'yı ve Selçuklu'yu konu edinen tasarımlarım, yurt dışında çok dikkat çekti" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Ev tekstilinde marka oldu
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri