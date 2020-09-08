Borsa İstanbul bu haftaya yükseliş ile başladı. Geçen hafta satıcılı bir seyir izleyen endeks için tahminler bu hafta alımların başlayacağı yönünde. Para dergisindeki köşesinde piyasaları değerlendiren Göksel Tekiner şu yorumlarda bulundu:

BIST-100 endeksinde yurt dışı piyasalardan ayrışmanın belirginleştiği bir haftayı geride bıraktık. Satışlar ile başladığımız haftada salı günü 1064.42 seviyesine kadar geri çekilme yaşanırken, sonrasındaki günlerde yatay bant içinde hareket eden endeks haftayı yüzde 1.29 oranında değer kaybı ile 1086.32'den tamamladı. İçinde bulunduğumuz haftanın veri takvimine baktığımızda sakin bir hafta bizi bekliyor.

Perşembe günü açıklanacak olan işsizlik rakamı ile cuma günü gelecek olan cari denge haftanın iç verisi olarak takip edeceğiz. Yeni haftada kısa vadeli olarak pozisyonların arttırılmasını uygun bulmakla birlikte 1077-1091 bandını kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz.

1091 seviyesinin üzerinde yaşanabilecek

kapanış endekse hız kazandırabileceğinden; bu seviyenin kırılması ile kademeli olarak alım denenebilir. Özellikle geçtiğimiz haftalarda zayıf bir seyir izleyen endeks 30 hisselerinde güç kazanımının artmasını bekliyor olacağız. 1091 ara direncinin aşılması sonrasında artan alım iştahı ile birlikte ilk etapta 1125 ve 1141

dirençlerini hedefliyor olacağız. 1141'e kadar yaşanabilecek yükselişlerde ise gelebilecek kar satışlarına dikkat edilmeli.

Beklentimizin aksine 1077 desteğinin kırılması halinde ise yeni açılacak pozisyonlarda stoploss çalıştırılmalı ve alt desteklerde yeni denge arayışları beklenmeli.

Uzmanlar geçen hafta satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da bu hafta alımların yaşanabileceğini belirtiyor. Kademeli alım da tavsiye ediliyor