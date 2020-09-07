Nakdi ücret desteği ödemesi ne zaman yapılacak sorusunun cevabı ayın ilk günlerinden itibaren vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Pandemiyle mücadele kapsamında vatandaşlara ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk T.C Kimlik Numarası'na göre ödemelerin yapılacağı tarihleri açıkladı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaparak Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.