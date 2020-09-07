5 milyon TL’ye yollara çıkıyor

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin'in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX, Türkiye'ye geldi. İstanbul Yeniköy'deki 'showroom'da yerini alan araç, 575 bin eurodan (5 milyon 56 bin lira) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, "DBX, 4.0 V8 benzinli 550 HP motora sahip. 700 NM maksimum torkun 2.000 RPM'den itibaren devreye girmesi ve 5.000 RPM'e kadar aktif olması önemli. Dört çeker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi yaşatıyor. 638 litre bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor" dedi.