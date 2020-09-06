BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Enflasyon rakamlarında anlamlı bir düşüş yaşanana ve dolar kuru ile altın fiyatları makul bir seviyede tutulana kadar yakın bir tarihte kredi faiz indirimi beklenmiyor. Kredi faiz oranlarındaki yükselişin ise Eylül ayında hızlanarak devam edebileceği belirtiliyor.

EV KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.