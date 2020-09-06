8 bankada faiz depremi! Faiz oranları yükseldi! Vatandaşlar ev kredisi faizleri ile en uygun kredi ödeme planını araştırıyor. Bu bağlamda
devlet bankaları tarafından sağlanan konut kredisi fırsatları halen çok sayıda bankanın önünde yer alıyor. Konut kredileri ile sağlanan kolaylıklar sayesinde vatandaşlar ikinci el konut satışına yönelmişti. Son olarak kamu bankaları konut kredisi faiz oranları konusundan bir değişikliğe gitti. Sıfır konut yerine ikinci el konut almayı düşünenler faiz oranları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Ziraat Bankası müşterilerine Konut Kredisi Ürün Paketi ile tüm müşterilerine konut kredisi kullanma imkanı veriyor. Banka bunun dışında maaşını bankadan alan müşterilerine Çalışanın Artısı ve Emeklinin Artısı kredi imkanları sunuyor.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası müşterilerine Konut Kredisi Ürün Paketi ile tüm müşterilerine konut kredisi kullanma imkanı veriyor. Banka bunun dışında maaşını bankadan alan müşterilerine Çalışanın Artısı ve Emeklinin Artısı kredi imkanları sunuyor.
0. Ev Alımlarında Konut Kredisi
Ziraat Bankası müşterilerinin sıfır ev alımlarında 120 ve 180 ay vade ile konut kredisi sunuyor. Banka 120 ay vadeli sıfır ev alımlarında yüzde 0.99 faiz oranı uygularken 180 ay vade ile ödeme yapılmak istediğinde faiz oranı yüzde 1.05 oluyor.
2. El Ev Alımlarında Konut Kredisi
Ziraat Bankası üzerinden ikinci el ev kredisi alacak olan vatandaşlar için de 10 yıllık ve 15 yıllık ödeme planları ile konut kredisi sağlanıyor. Banka 10 yıl vadeli ikinci el ev alımlarında yüzde 1.05, 15 yıl vadeli ikinci el ev alımlarında ise yüzde 1.09 faiz uyguluyor.
VAKIFBANK SARIPANJUR KONUT KREDİSİ
Vakıfbank'ta Sarıpanjur Konut Kredisi kampanyası ile müşterilerin sıfır veya ikinci el konut alımlarına göre kredi imkanı sunuyor.
Vakıfbank aracılığıyla sıfır ev alacak olan vatandaşlar için vade farkı olmadan 0.99 faiz oranı uygulanıyor. Eğer müşteriler ikinci el bir ev alacaklar ise Vakıfbank yüzde 1.05 faiz oranı uyguluyor. Vakıfbank konut kredisinde en uzun vade imkanı 120 ay.
GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs döneminde verilen en uygun faizli konut kredisi kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Kamu bankalarının verdiği uygun faizli konut kredisi kampanyaları ise en çok tercih edilen kredilerden oldu.
QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.49
Şekerbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.64
İş Bankası ev kredisi hayat sigortalı faiz oranı yüzde 1.15
TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
Burgan Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.35
Anadolubank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.17
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.19
Fibabanka konut kredisi faiz oranı yüzde 1.20
ING Bank takvim.com.tr konut kredisi faiz oranı yüzde 1.24
Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.24
Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
Odeabank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELİR Mİ?
Enflasyon rakamlarında anlamlı bir düşüş yaşanana ve dolar kuru ile altın fiyatları makul bir seviyede tutulana kadar yakın bir tarihte kredi faiz indirimi beklenmiyor. Kredi faiz oranlarındaki yükselişin ise Eylül ayında hızlanarak devam edebileceği belirtiliyor.
EV KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.
Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.
Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.
Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.