Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Teknofest 2020 Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları Körfez Yarış Pistinde gerçekleştirildi

    tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının 16’ncısı Körfez Yarış Pistinde gerçekleşti.

    Elektrikli yarışı
    Gaziantep'te yapılacak olan TEKNOFEST 2020 kapsamında 'nde gerçekleştirilen yarışmalara, 38 farklı üniversiteden 48 ayrı takım katıldı. Yarışlar Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleşti. Araçların yerli ve milli parçalarının olması önemli rol oynadı. Yarışlara Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Başkanı ile yarışseverler katıldı.

    ABBAS ÇAKAR
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Teknofest 2020 Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları Körfez Yarış Pistinde gerçekleştirildi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri