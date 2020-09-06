Teknofest 2020 Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları Körfez Yarış Pistinde gerçekleştirildi

Gaziantep'te yapılacak olan TEKNOFEST 2020 kapsamında Kocaeli'nde gerçekleştirilen yarışmalara, 38 farklı üniversiteden 48 ayrı takım katıldı. Yarışlar Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleşti. Araçların yerli ve milli parçalarının olması önemli rol oynadı. Yarışlara Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile yarışseverler katıldı.
ABBAS ÇAKAR
ABBAS ÇAKAR