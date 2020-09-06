Fındık herkesi memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatının ardından üreticiler satış işlemlerine başladı. Üreticiler fındık fiyatından memnun olduğunu belirtirken, fındık alım yerlerinde yoğunluk yaşanıyor. Fındık üreticisi Şenol Aydemir (46), "Bu sezon fındığın randımanı ve kalitesi çok güzel. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fındığa verdiği fiyat daha da güzel" dedi. Fındık üreticisi Bülent Kuvvet (59) ise "Hükümetimiz fındığa çok iyi fiyat verdi. Allah hükümetimizden razı olsun" dedi. Fındık üreticisi İzzet Eyüboğlu (71) ise fiyattan memnun olduklarını söyledi.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR