İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLARA DEVLETTEN HİBE PARA DESTEĞİ

Türkiye'de konut sahipliği oranı her geçen gün yükselmeye devam ederken insanların ağırlıklı olarak borçlanarak ev sahibi olmayı tercih etmeleri üzerine devlet yeni bir tasarruf sistemi üzerinde çalışmalara başlamıştı.

Kurulan yeni sistem ile beraber vatandaşların tasarruf ederek ev sahibi olmalarını sağlamak amacı ile konut hesabı hayata geçirilmiş, bankalar üzerinden ev satın almadan önce hesap açarak para birikimi yapan kişilere ilk kez ev sahibi olmaları halinde devlet tarafından hibe para ödemesi yapılması amaçlanmıştı.

Kurulan sistemde konut hesabı ve devlet katkısı her sene bir miktar daha arttırılırken bu da para biriktiren kişiler için daha büyük bir avantajın ortaya çıkmasını sağladı.