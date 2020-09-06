



Borsada yatırımcı sayısı her geçen gün artarken bazı dolandırıcılar da fırsat kolluyor. Özellikle borsaya ilk kez girenleri hedef alan bu dolandırıcıların en çok kullandıkları mecralar ise sosyal medya. Buralarda uzman görüntüsü vererek bilgi ve tavsiye paylaşımı yapanların tek hedefi yeni yatırımcıların paraları. O yüzden buralarda verilen tavsiyelerle değil bilgi ile yatırım yapılması öneriliyor.