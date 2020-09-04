İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki site ve apartman aidatları, kiraları bile aşan boyutlara uzandı. Özellikle markalı konutlarda yönetimler ölçüsüzce fiyatlar belirlerken; aidatların bazı yöneticiler için kazanç kapısı olduğu da iddia ediliyor. TAKVİM, aidat soygununu sayfalarını taşıyınca, vatandaşlardan telefon yağdı. Aidatlar konusunda itiraz edemediklerini söyleyen vatandaşlar, "Yöneticiler bir şekilde faturalarla işi kılıfına uyduruyor. Oysa yapılan masrafların büyük kısmı tanıdık firmalara veriliyor. O firmalardan da istenilen miktarda fatura alınabiliyor" dedi. Bu arada müteahhitlerin evleri eksik ya da arızalı teslim ettiğinden yakınan vatandaşlar, "Sonradan bu eksiklikler kat maliklerinden aidat toplanarak tamamlanıyor" şeklinde konuştu. Hukukçular ise aidatların kira bedelinden yüksek olamayacağını belirtiyor. Sitede dairelerin büyüklüğüne göre aidat ödenmesi gerektiğini kaydeden hukukçular, "Site genel kurullarında çoğunluk oluşturan kat malikleri yönetim planını değiştirebilir" ifadesini kullanıyor. Hukukçular, bu genel kurullarda 20 kişinin 100 kişinin aidatını belirlediğini hatırlatarak, toplantılara katılmak gerekliliğini vurguluyor. Genel kurul kararlarına 6 ay içinde itiraz hakkı bulunuyor.
ŞİKAYET YAĞDI
Ünlü bir markanın inşa ettiği sitede ev kiralamak istedim. Aidat 900 lira. 'Havuz, sosyal tesisler dahil mi' diye sordum. 'Değil. Onları indirimli kullanacaksınız' dediler. 'Peki ne dahil?' dedim, 'Site içindeki servis aracı, çöp toplama ve apartman temizliği dahil' yanıtını verdiler.
Site yönetimi tahsil edemediği aidatlar için ödemesini düzenli yapanlardan ekstra bin 500 lira istiyor.
Bu tutarı ödemek istemediğimiz için de bizi cezalandırıp verdiği hizmetleri kısıtlamaya başladı. Üstelik biz kiracıyız. Ödenemeyen aidatlar 2 yıldır birikmiş, biz 6 aydır oturuyoruz, belki de birkaç ay içinde çıkacağız.
2019 Aralık'ta 425 lira olan aidat, önce 580'e, sonra da 650 liraya ulaştı. Geçen 6 ayda hiçbir ortak alan açılmadı. Neye göre artış yapabiliyorlar?
İlk taşındığımızda aidatları 500 lira olan proje, yaklaşık 6 ay sonra bin liraya dayandı. Çıkan sorunlarda kimseye ulaşamıyorsunuz. Acilen site yönetimi değişmeli.
Her ay 500 lira site aidatı ödeyip teknik sorunlarımıza bir çözüm alamayacaksak, o aidatı neden topluyorsunuz?
3 yıldır oturduğum sitede 1+1 dairelerin aylık aidatı 783 lira. Üstelik pandemi nedeniyle sosyal tesisleri kullanamadık.
NE YAPMAK LAZIM
Genel kurul toplantılarına mutlaka katılıp alınan kararları inceleyin.
Harcama dökümlerini inceleyerek fahiş fiyatları sorgulayın.
Faturasız harcamaları mutlaka yönetime sorun.
Kiracı iseniz demirbaş giderlerini ödemeyin.
Yönetim planını mutlaka okuyun.
Kirayı geçen aidatı ödemeyin.
Yüksek aidata 6 ay içinde sulh hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz.