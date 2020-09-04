



ŞİKAYET YAĞDI



Ünlü bir markanın inşa ettiği sitede ev kiralamak istedim. Aidat 900 lira. 'Havuz, sosyal tesisler dahil mi' diye sordum. 'Değil. Onları indirimli kullanacaksınız' dediler. 'Peki ne dahil?' dedim, 'Site içindeki servis aracı, çöp toplama ve apartman temizliği dahil' yanıtını verdiler.



Site yönetimi tahsil edemediği aidatlar için ödemesini düzenli yapanlardan ekstra bin 500 lira istiyor.

Bu tutarı ödemek istemediğimiz için de bizi cezalandırıp verdiği hizmetleri kısıtlamaya başladı. Üstelik biz kiracıyız. Ödenemeyen aidatlar 2 yıldır birikmiş, biz 6 aydır oturuyoruz, belki de birkaç ay içinde çıkacağız.



2019 Aralık'ta 425 lira olan aidat, önce 580'e, sonra da 650 liraya ulaştı. Geçen 6 ayda hiçbir ortak alan açılmadı. Neye göre artış yapabiliyorlar?



İlk taşındığımızda aidatları 500 lira olan proje, yaklaşık 6 ay sonra bin liraya dayandı. Çıkan sorunlarda kimseye ulaşamıyorsunuz. Acilen site yönetimi değişmeli.



Her ay 500 lira site aidatı ödeyip teknik sorunlarımıza bir çözüm alamayacaksak, o aidatı neden topluyorsunuz?



3 yıldır oturduğum sitede 1+1 dairelerin aylık aidatı 783 lira. Üstelik pandemi nedeniyle sosyal tesisleri kullanamadık.