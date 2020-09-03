Aidat vurgunu! Yöneticiler kazanç kapısı yaptı...





BÖYLE SOYUYORLAR

Bir apartman yöneticisi, aidatları yükselten oyunları şöyle anlattı:



Boya, çim, tamirat gibi işleri tanıdıklara ya da anlaştıkları yerlere yaptırıyorlar. Ödenenden daha yüksek fatura kestirip, bunu apartman sakinlerine paylaştırıyorlar.



Yapılmayan ödemeler, yapılmış gibi gösteriliyor.



Muhtelif harcama kalemi ile bütçeler denkleştiriliyor.



İşlemler için 'rüşvet verdim' yalanı da en çok kullanılan yöntemlerden...