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    • Ekonomi
    • 03.09.2020 Gazete
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    Aidat vurgunu! Yöneticiler kazanç kapısı yaptı...

    Coronavirüs nedeniyle sitelerde ortak alanların kullanımı azalsa da aidatlar cep yakıyor. nin aidatı 2.200 liraya kadar çıktı. Bazı yöneticiler aidatları ek kazanç kapısı haline getiriyor.

    Aidat vurgunu

    Ev alırken ya da kiralarken, aidatlara dikkat etmek büyük önem kazandı. Özellikle sitelerdeki yüksek aidatlar site sakinlerini bezdiriyor. Salgın nedeniyle ortak alan kullanımının azalmasına karşın, site/apartman aidatları cep yakmaya devam ediyor. İstanbul'da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen aylık aidat bedeli 2 bin 200 liraya kadar çıkabiliyor. Bir araştırmaya göre; Sarıyer, Kadıköy, Beykoz gibi ilçelerde yüksek miktarlarda aidat toplanıyor. İstanbul'da en düşük aidatı ödeyen ilçe ise Fatih.



    KILIFA UYDURULUYOR
    İstanbul'da markalı konutlarda 100 metrekarelik daireler için aidatlar 200 liradan başlayıp 2 bin 200 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar yüksek aidat ücretlerinden şikayet ederken; site yönetimleriyle de kavgalar yaşanıyor. Aidatlar bazı sitelerde yöneticeler için kazanç kapısı haline de gelmiş durumda. Tanıdıklarından yüksek faturalar kestiren yöneticiler, böylece işi kılıfına da uyduruyor.



    BÖYLE SOYUYORLAR
    Bir apartman yöneticisi, aidatları yükselten oyunları şöyle anlattı:

    Boya, çim, tamirat gibi işleri tanıdıklara ya da anlaştıkları yerlere yaptırıyorlar. Ödenenden daha yüksek fatura kestirip, bunu apartman sakinlerine paylaştırıyorlar.

    Yapılmayan ödemeler, yapılmış gibi gösteriliyor.

    Muhtelif harcama kalemi ile bütçeler denkleştiriliyor.

    İşlemler için 'rüşvet verdim' yalanı da en çok kullanılan yöntemlerden...

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