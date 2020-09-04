



Tüm emekliler promosyon ile 3 yılda bir ek gelir elde ediyor. Uygulama ilk kez 2017'de başlarken, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar başvurusunu yapıp promosyonunu alabiliyor. SGK'nın bankalarla yaptığı protokol kapsamında taban tutar, emekli maaşı bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, üstünde olanlarda 750 lira olurken; bu ödemelerden yararlanmak için sadece '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermek yeterli oluyor.