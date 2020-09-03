İSTİHDAM KATKISI

'Katma Değerli Üretim- Agro Sanayi' başlıklarının incelendiği webinarın açılışında konuşan Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir de Türkiye'nin Karadeniz'de kararlı duruşu ve ısrarlı aramaları sonucu büyük keşif yaptığını hatırlatarak, tarım sektöründe de ülkemizin yeni müjdeler ve mucizeler meydana getirebileceğini söyledi. Tarımda doğru yatırımlarla istihdama ve ekonomiye büyük katkı sağlamanın mümkün olduğunu anlatan Özdemir, tarım gıda alanındaki girişimleri Limkon Meyve Suyu Konsantre Tesisleri ile 2008'den bu yana 50 bin kişiye iş imkanı, 600 bin aileye de gelir desteği sağladıklarını vurguladı. Özdemir, "Başta ABD, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Avrupa, İngiltere olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapmakta olan Limkon, ülkemiz adına katma değeri yüksek ürün satarak bugüne kadar ülkeye 130 milyon doların üzerinde döviz getirmiştir" dedi.

DİJİTALLEŞME ÖNEMLİ

Hollanda Wageningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedir Tekinerdoğan: Yapay zeka ve dijitalleşmenin tarıma da etkisi var. Akıllı sistemler, veri analitiği ve sosyal teknolojik sistemler geliştirilmeli.

Agtech Garage Brasil Kurucu Ortağı Marcelo P. de Carvalho: Akademi ile piyasa arasındaki bağlantıyı sağlamayı hedefliyoruz. Bilimin hizmetlere, özellikle çiftçiye yansıması gerekiyor.

TFI-TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi Melih Araz: Öncelikle tarımda stratejik, yeni bir vizyon gerekiyor. Sermayeyi, tarım sektörüne yöneltecek teşvikleri sunmalıyız.

BÜGEM Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir: Tarımı, tohumun tarlaya temasından itibaren değer zinciri oluşturan bigdata ile yönetmeliyiz.

Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç: 2050'ye gelindiğinde artan nüfusun ihtiyacını karşılamak sürdürülebilir tarım ile olabilecek.

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz: Milli tarım teknolojileri hamlesi geliştirilerek savunma sanayiinde yakalanan başarıya ulaşılması gerekiyor.

Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil: Tarımda katma değerli ürün için Türkiye'deki 3 bin 600'den fazla endemik bitki türü fırsat yaratıyor.

Ege Yaş Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: Üretimi artırmak için verimliliği artırmalıyız. Bunun için de dijitalleşme önemli.

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur: Önümüzdeki ay İzmir'de planladığımız fiziki buluşmada, Tarım Bakanlığı'nın stratejisinin ve çalışmaların sonuçlarının geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlamaktayız.