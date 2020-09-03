Otomotiv pazarı %134 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak- Ağustos döneminde yüzde 68.4 büyüyerek 403 bin 2 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre; ilk 8 ayda otomobil satışları yüzde 64.2 artarak 317 bin 394, hafif ticari araç satışları ise yüzde 86.1 yükselerek 85 bin 608 adede çıktı. Toplam pazarda Ağustos'ta ise 61 bin 533 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın Ağustos ayında 26 bin 246 olurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 134.4 büyüdüğünü ortaya koydu. Ağustos'ta satışlar, otomobilde yüzde 106 artarak 44 bin 372'ye, hafif ticari araçta yüzde 265 yükselerek 17 bin 161'e çıktı. İlk 8 ayda otomobil satışlarında ilk sırayı 51 bin 748 adetle Renault alırken; 45 bin 766 adetle Fiat ve 27 bin 933 adetle Volkswagen izledi. 8 ayda 174 Porsche, 22 Maserati, 15 Ferrari, 13 Lamborghini, 9 Bentley sahibini buldu.