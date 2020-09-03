Eylül ayında yüzlerce personel alımı yapılacak! Yurt genelinde o kadrolara...

Eylül ayın personel alımı ilanlarını merak eden on binlerce kişi güncel ilanları incelemek için araştırma yapıyor. Personel ihtiyaçlarına göre kadro açan kurumlar, yayımladıkları ilanlar ile başvuru şartları ve tarihlerini duyurdu. Yurt genelinde hemşire, sağlık teknikeri, sözleşmeli personel, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi birçok kadroya personel alımı gerçekleştirilecek. İşte alım yapacak kurumlar

EYLÜL AYI PERSONEL ALIMI İLANLARI

Balıkesir Üniversitesi 11 Personel alıyor

BAŞVURU VE ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN...