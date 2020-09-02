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    • 02.09.2020 08:02
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    Son dakika: Başkan Yardımcılığı'na yeniden atandı

    Son dakika haberine göre, () Başkan Yardımcısı , dört yıldır sürdürdüğü görevine yeniden atandı. Aynı göreve ilk olarak 2 Eylül 2016 tarihinde atanan Emrah Şener'in görev süresi bugün doluyordu.

    Merkez Bankası'na atama

    () Başkan Yardımcısı , dört yıldır sürdürdüğü görevine yeniden atandı.

    'nin bugünkü sayısında yayımlanan 1 Eylül tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan (Guvernör) Yardımcılığı'na, 1211 sayılı Kanun'un 29. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Emrah Şener atanmıştır" denildi,

    Aynı göreve ilk olarak 2 Eylül 2016 tarihinde atanan Emrah Şener'in görev süresi bugün doluyordu.

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