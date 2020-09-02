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    • Ekonomi
    • 02.09.2020 08:23
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    • 02.09.2020 08:23
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    Son dakika: 29 yıl sonra ilk kez resesyona girdi

    Son dakika haberi... ekonomisi Covid-19 salgınının etkisiyle 29 yıl sonra ilk kez resesyona girdi. Ülke ekonomisi bir önceki dönemde de %0,3 daralmıştı.

    Ülke şokta! 29 yılın ardından bir ilk

    İstatistik Kurumu'ndan () yapılan açıklamaya göre, firmaların kapanması ve binlerce yeni işsiz yaratmasına neden olan Covid-19 salgını, 2020 yılının 2.çeyrek dönemde mevsimsel düzeltilmiş 'nin bir önceki döneme göre %7,0 gerilemesine neden oldu. Piyasa beklentisi %6,0 düşüş olacağı yönündeydi.

    Yıllık bazda daralma %6,3 seviyesine geldi. Analistler %5,2 düşüş olacağı yönünde tahminde bulunmuşlardı.,

    ABS Baş Ekonomisti Bruce Hockman, "Küresel salgın ve bununla ilgili politikalar, GSYH'de %7,0 düşüşe yol açtı. Bu, kayıtların 1959'da başlamasından bu yana üç aylık en büyük düşüş. "dedi.

    Ülke ekonomisi bir önceki dönemde de %0,3 daralmıştı.

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