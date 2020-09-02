Avustralya İstatistik Kurumu'ndan (ABS) yapılan açıklamaya göre, firmaların kapanması ve binlerce yeni işsiz yaratmasına neden olan Covid-19 salgını, 2020 yılının 2.çeyrek dönemde mevsimsel düzeltilmiş GSYH'nin bir önceki döneme göre %7,0 gerilemesine neden oldu. Piyasa beklentisi %6,0 düşüş olacağı yönündeydi.

Yıllık bazda daralma %6,3 seviyesine geldi. Analistler %5,2 düşüş olacağı yönünde tahminde bulunmuşlardı.,

ABS Baş Ekonomisti Bruce Hockman, "Küresel salgın ve bununla ilgili politikalar, GSYH'de %7,0 düşüşe yol açtı. Bu, kayıtların 1959'da başlamasından bu yana üç aylık en büyük düşüş. "dedi.

Ülke ekonomisi bir önceki dönemde de %0,3 daralmıştı.



