Gençlere büyük müjde verildi. Bu anlamda yeni girişimcileri özendirmek için destekler artırıldı. Yeni işyeri açacak olanlara devlet teşvikli hibe destekleri veya düşük faizli ve faizsiz kredi olanakları sağlanıyor. 020 senesinde kendi işini kurmak isteyen kişiler KOSGEB tarafından hibe desteği almak fırsatı yakalamaktadır. Bunun beraberinde SGK ve Bağ-Kur desteği de sağlanmakta olup vergi muafiyeti olanağı da verilmektedir. İş kurmak için devlet destekleri verildiği gibi Halkbank, Ziraat Bankası gibi kamu ve özel bankaları tarafından işyeri açma kredisi de veriliyor. İşyeri açmak isteyen gençlerin devlet desteğinden yararlanabilmeleri için 31 Aralık 2020'ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.
YAPILMASI GEREKENLER
İşyeri kurmak için ilk olarak sermaye edinmek gerekiyor. Bunun için kredi çekmek ya da Kosgeb desteklerinden faydalanmak mümkün. İşyeri kuracak olan gençlere hibe desteği sağlanıyor. 2020 yılında genç girişimciler işyerlerini kurabilsinler ve işletmelerini kafalarında kurdukları plana göre en iyi şekilde devam ettirebilsinler diye vergi ve prim desteği veriliyor. 3 yıl boyunca sağlanacak olan vergi desteğinden faydalanacak olan gençlerin prim ödemeleri de 1 sene boyunca devlet tarafından karşılanıyor.
75 BİN LİRALIK KISMI
Genç girişimcilerin işletmelerini kurup faaliyete geçirdikleri tarihi takiben üç vergilendirme döneminde sağladıkları gelirin 75.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden ayrı tutulacak. Sağlanan destek kapsamında yaklaşık 22 bin TL civarında vergi desteği sağlanmış olacak. Aynı zamanda ilk kez sigortalı olarak sayılabilecek gerçek kişi statüsündeki girişimcilerin primleri ve resmi olarak kabul edildiği tarihi takiben 1 sene süreli olarak prime esas olarak aylık 882,65 TL olarak sağlanırken bir yıllık hesaplandığında 882,65 * 12 = 10 bin 591 TL civarında bulunuyor. Yani şartları sağlayan kişilerin 10 bin 591 TL'lik prim ödemesi devlet tarafından karşılanıyor.
VERGİ VE PRİM DESTEĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
* Yeni işyeri kuracak olanlar vergi istisnası ve prim desteklerinden yararlanmak için gerekli birtakım koşullar vardır.
* Sigorta prim desteğinden faydalanılması için gerçek kişi statüsünde olan girişimcilerin ilk kez sigortalı sayılıyor olması,
* İşe başlanıldığı tarihin yasal süreçte bildirilmiş olması,
* Mükellefiyetin başladığı tarihi müteakip 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını geçmemiş olması,
* Girişimcinin yapmış olduğu işin başında durması ve bu işi kendisinin yapıyor olması,
* Mevcut firmanın üçüncü dereceye kadar diğer bir akrabadan devir alınmamış olması,
* İşletmeye daha sonradan ortak olunmaması,
* Kosgeb kurslarına katılım sağlanmış ve Girişimcilik Sertifikası alınmış olması ve aklındaki iş düşüncelerini gerçekleştirmek adına iş planı ve proje hazırlıyor olması,
* Vergi dairesinden temin edilecek olan "Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi"nin bulunması koşulları aranıyor.
VERGİ VE PRİM DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR?
Genç girişimcilere verilen bu destekten faydalanacak olan kişilerin öncelikle Kosgeb Veri Tabanına kayıt olmaları gerekiyor. Daha sonra Kosgeb tarafından verilen kurslara katılım sağlanarak Girişimcilik Sertifikası alıp kurstan edinilen bilgiler sonucunda bir iş planı hazırlayıp kafalarında tasarladıkları iş düşüncelerini oluşturmaları ve buna göre bir projeyi uygulamaya koymaları gerekmektedir.