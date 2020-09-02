Gençlere büyük müjde verildi. Bu anlamda yeni girişimcileri özendirmek için destekler artırıldı. Yeni işyeri açacak olanlara devlet teşvikli hibe destekleri veya düşük faizli ve faizsiz kredi olanakları sağlanıyor. 020 senesinde kendi işini kurmak isteyen kişiler KOSGEB tarafından hibe desteği almak fırsatı yakalamaktadır. Bunun beraberinde SGK ve Bağ-Kur desteği de sağlanmakta olup vergi muafiyeti olanağı da verilmektedir. İş kurmak için devlet destekleri verildiği gibi Halkbank, Ziraat Bankası gibi kamu ve özel bankaları tarafından işyeri açma kredisi de veriliyor. İşyeri açmak isteyen gençlerin devlet desteğinden yararlanabilmeleri için 31 Aralık 2020'ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.