Piyasalardaki gelişmeleri ve döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler anlık verileri yakından takip ediyor. Dün en düşük 7,3265, en yüksek 7,3792 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,3691'den tamamladı. Peki, Dolar ve euro ne kadar oldu? 2 Eylül canlı döviz kurları dolar alış satış fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?