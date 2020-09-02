Piyasalardaki gelişmeleri ve döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler anlık verileri yakından takip ediyor. Dün en düşük 7,3265, en yüksek 7,3792 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,3691'den tamamladı. Peki, Dolar ve euro ne kadar oldu? 2 Eylül canlı döviz kurları dolar alış satış fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 467 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 200 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 465 bin 100 lira, en yüksek 470 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 467 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 642 milyon 420 bin 464,97 lira, işlem miktarı ise 5.664,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 671 milyon 829 bin 124,04 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artışla 369 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 13.126 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.941 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 4.994 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 6.991 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 19.722 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, dün, Nisan 2018'den bu yana ilk kez 1,20'nin üzerini görmesi sonrası bugün, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 1,1866 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD pay piyasalarında dünkü rekor kapanışların ardından Avrupa borsalarında alıcılı bir seyrin izlendiğini söyledi.
Bugün Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirten analistler, avrodaki değerlenmeye karşı neler yapılabileceğinin artık daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını ifade etti.
Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.
Avustralya ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 daralarak 29 yılın ardından ilk kez resesyona girdi. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte de yüzde 0,3 küçülmüştü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler de gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de salgın nedeniyle Pekin hükümetinin kabul ettiğinden çok daha fazla kişinin öldüğünü iddia etti.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.405 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artarak 2.364 puandan günü tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 23.247 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.836 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 25.104 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR VERİ ODAKLI SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR
Küresel piyasalar, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmaya ışık tutacak veriler, yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 56'ya yükseldi ve Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Veri sonrası New York borsasında yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü.
Dow Jones endeksi yüzde 0,76 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer kazancıyla kapanış rekorları kırdı. Rekor serisine devam eden Nasdaq endeksi, böylece, gündemin odağındaki Kovid-19 salgını ve ekonomilerdeki tarihi durgunluk dönemine karşın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 33'ün üzerinde getiri sağladı.