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    • Ekonomi
    • 02.09.2020 18:44
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    • 02.09.2020 18:50
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    'nin zehirlendiğini açıklamasının ardından Rus piyasaları düşüşe geçti

    Rus rublesi ve sı, Alman hükümetinin 'de tedavisi devam eden Rus muhalif 'nin zehirlendiğini açıklamasının ardından düşüşe geçti.

    Rus piyasaları düşüşe geçti

    Alman hükümetinin, Navalnıy'nin "kesinlikle zehirlendiği" yönündeki açıklaması nedeniyle, Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 2,4 değer kaybederek 75,6 seviyesine, avro karşısında da yüzde 1,7 düşerek 89,1'e çıktı.



    Moskova Borsası (MICEX), günü yüzde 0,2 değer kaybederek 2970 puanla, RTS endeksi de yüzde 2,2'nin üzerinde azalarak 1245 puanla kapadı.

    JEOPOLİTİK GERGİNLİK ARTABİLİR
    Analistler, Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik açıklamaların ardından Batılı ülkelerle Rusya arasındaki jeopolitik gerginliğin artabileceğine işaret ediyorlar.



    Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.
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