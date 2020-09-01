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    • 01.09.2020 11:32
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    ' Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi'nin üçüncüsü yarın: Katmadeğerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları

    ve Orman Bakanlığı himayesinde, ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi' başladı. Zirve kapsamında Türkiye'de tarım sektöründe yapılan çalışmalar, belirlenen yol haritası, yeni yatırımlar gibi konular masaya yatırılacak. Üçüncü Webinar 'Katmadeğerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları' başlığıyla yarın gerçekleşecek.

    'Webinar Serisi ve Zirvesi'nin üçüncüsü yarın
    ve Orman Bakanlığı himayesinde, ve Para Dergisi tarafından, önümüzdeki 10 yılda Türkiye Tarımı'nın yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı.




    ÜÇÜNCÜ WEBİNAR YARIN
    Webinar'ın ana mesajını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" sloganıyla başlattığı atıksız sofralar seferberliği oluşturuyor. Webinara'ya www.tarimormanzirvesi.com adresinden canlı olarak katılım mümkün. Üçüncü Webinar 'Katmadeğerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları' başlığıyla yarın gerçekleşecek.


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