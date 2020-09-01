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    • 01.09.2020 11:25
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    Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: O paralar hesaplara yatırıldı

    Tarım ve Orman Bakanı , TMO'ya ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine alım bedellerinin ödendiğini duyurdu. Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı." ifadelerini kullandı.

    Bakan duyurdu: O paralar hesaplara yatırıldı

    Tarım ve Orman Bakanı , Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine alım bedellerini hemen ödediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı." ifadelerini kullandı.

    Pakdemirli, Twitter hesabından, fındık alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Fındık alım bedellerinin hemen ödendiğini vurgulayan Pakdemirli, "Başta Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, TMO'ya ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz. Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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