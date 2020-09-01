Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ağustos ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak sorusuna bu destekten faydalanan kişiler yanıt arıyor. Peki, nakdi ücret desteği nedir? Bu destek türünden faydalanmak isteyenler nakdi ücrete nasıl başvuru yapabileceğini sorguluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklama ile Ağustos ayına ilişkin ödemelerin ne zaman yatırılacağını duyurdu. İşte, nakdi ücret desteğine ilişkin merak edilen son bilgiler!
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını bildirdi.
Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.
Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı.
Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Koronavirüsün olumsuz etkilerinden biri de çalışanlara iş hayatına oldu. Çok sayıda çalışan bu süreçte iş kaybı yaşarken, bir kısım ise ücretsiz izne ayrılmak durumda kaldı. Bu nedenle vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için nakdi destek ücreti ödemeleri yapılıyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.
Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartı karşılayamayan önemli bir kesim var. Bakan Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.
Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.
NE KADAR?
Nakdi destek ücreti 39 lira üzerinden hesaplanıyor ve aylık bin 177 lira gelir desteği sağlıyor.
Nakdi ücret desteği için başvurular SGK ve İŞKUR üzerinden yapılıyor. Ödemeler her ayın 8'inden itibaren yapılacak.