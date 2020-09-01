Küresel salgın Kovid- 19'u başarıyla yöneterek dikkatleri üzerine çeken Türkiye, lüks yatların da merkezi haline geldi. Yat sahibi zenginlerin gözünden düşen İspanya ve Fransa'nın yerini ise Türkiye aldı. 1 Temmuz'dan bugüne, iki ayda 40 metrenin üzerinde 90 mega yat, Bodrum, Marmaris ve Göcek'e demir attı.



Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, bu yatlar 10 günde ortalama 200 bin euro harcıyor. Yatların bazıları 10 gün bazıları da 1 aydan fazla Türkiye'de kalıyor. Süper lüks yatların iki aylık süreçte Türkiye'ye yaklaşık 25 milyon euro gelir bıraktığı belirtiliyor.

F1'İN PATRONU GÖCEK'TE

Formula1'in Türkiye'de yapılacak olmasının öncesinde F1 patronları Türkiye'ye demir attı. Mc-Laren Mercedes Formula 1 patronu Ron Dennis, 50 metre uzunluğundaki süper lüks yatı Liberty ile Göcek'e demirledi. 1 aydır Türkiye'de tatilini yapan işadamının, F1 sürecini de buradan takip ettiği belirtiliyor.





KATAR EMİRİ BODRUM'DA

Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani'nin yüzen sarayı 'Al Lusail' Bodrum'a demir attı. 123 metre boyundaki yatın değerinin 300 milyon doları aştığı belirtiliyor. Emirin henüz yata gelmediği vurgulanıyor. Öte yandan Katar kraliyet ailesinin 200 milyon sterlin değerindeki 'Katara' isimli, 125 metre uzunluğundaki süper yatı da Bodrum'da demirlemeye devam ediyor.





MARMARİS DE ÖNE ÇIKIYOR

Lüks yatların gözde lokasyonları arasında Marmaris ve Göcek de yer alıyor. Rus bir oligarkın sahip olduğu 92 metrelik Queen Miri tatil için Marmaris'i tercih ediyor. Marmaris'e demir atanlar arasında 80 metrelik Tatiana, 73 metrelik Plan B ve 45 metrelik Blush bulunuyor. Yine Rus işadamlarına ait olduğu belirtilen 82 metre uzunluğundaki Ilona, 75 metrelik Arrow, 50 metre uzunluğundaki White ve 49 metrelik Vertige ise Göcek'te demirliyor.

ORTADOĞULU İŞADAMLARININ GÖZDESİ

Ortadoğulu milyarderin sahibi olduğu 'Şehrazat' isimli yat, temmuzda Bodrum'a demir atmıştı. 140 metrelik Şehrazat, dünyanın en büyük süper yatlarından biri olarak dikkat çekiyor. Yine dünyanın en büyükleri arasında yer alan 136 metrelik Flying Fox süper yatı, Bodrum açıklarında görüntülenmişti.

EYLÜLDE DE GELİYORLAR

95 metrelik Royal Romance yatının sahibi Rus Oligark, 4 Eylül'de Göcek'e demir atacak. Dünyanın en büyük 48'inci yatı olarak öne çıkan dev yatta, 14 kişi kalabiliyor. 22 kişilik mürettebat için de yer var

İSTANBUL'A DEMİR ATTILAR

Lüks yatlar sadece Bodrum, Marmaris ve Göcek değil İstanbul'a da demir atıyor. Rusya'nın önde gelen çinko madencisi ve en büyük ikinci bakır üreticisi olan Ural Madencilik ve Metalurji Şirketi'nin CEO'su Rus milyarder Andrei Kozitsyn, 64 metrelik İmari isimli yatıyla İstanbul'a demir atanlardan. Kozitsyn'ın lüks yatıyla Ege kıyılarını dolaşacağı belirtiliyor.



SABAH