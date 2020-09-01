



Memurlara emekli olurken ödenen ikramiyenin artması gündemde. Emekli ikramiyesi hesaplamasının değişmesi, 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de hesaba katılması talebi için yargının vereceği karar merakla bekleniyor. Yargıdan vize çıkarsa, emekli ikramiyelerine artış yolu açılacak. Sadece tam hizmet yılları değil, 1 yılı tamamlamayan ay ve günler de hesaplamada baz alınacak.