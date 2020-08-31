KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK yurt ücretleri ne kadar olacak?

KYK yurt ücretleri ne kadar olacak? 2020 KYK yurt başvuruları başladı mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına her yıl binlerce öğrenci başvuru yapıyor. Öğrenciler hem güvenli bir yerde kalırken hem de uygun fiyatlı konaklama imkanı buluyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru ne zaman başlayacak? İşte, KYK yurtlarına dair merak edilenler…

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.