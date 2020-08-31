Bakan Selçuk duyurdu! 3 milyon 576 bin kişi yararlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği uygulamasının başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını, Temmuz ayında da 1 milyon 595 bin 467 kişinin ödenekten yararlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen iş yerlerinden 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan ve bu uygulamadan yararlanma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2 ay daha uzatıldığını hatırlattı.

Normal faaliyetine başladığı için uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine bildirmeleri gerektiğini belirten Selçuk, şu bilgiyi verdi:

"Kısa çalışma uygulamasının ilk başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Temmuz ayında 1 milyon 595 bin 467 kişi ödenekten yararlanmaya devam etti. 1 milyon 981 bin 338 çalışan için işverenler normalleşme süreciyle birlikte kısa çalışma talebinde bulunmadı."