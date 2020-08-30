Cumhurbaşkanı Kararı ile cari açığa olumsuz etkileyen binek araç ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırılırken, yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi bekleniyor.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip otomobil ithalatının azaltılması için, motor silindir hacmi aralıkları ve ÖTV matrahları esas alınarak düzenleme yapıldı. Ayrıca hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları eşgüdümlü bir şekilde düzenlendi.