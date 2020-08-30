Elektrik faturalarında yüzde 30'a varan tasarruf imkanı! Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

GÜVEN SORUNU VAR FARKINDALIK YOK

Tüketicilerin enerji firmalarını yeterince tanımadığının altını çizen Murat Kirazlı sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de elektrik dağıtım özelleştirmeleri 2013'te 21 bölgede özel sektör oyuncularının iştirakleriyle tamamlandı. Herkes kendi bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerini tanıyor ve yeterince araştırmadığı diğer firmalar adına farkındalık olmuyor. Haliyle bir güven problemi ortaya çıkıyor. Bunun yanında biz bu sektörde yer alan bir oyuncu olarak tüm tanıtım faaliyetlerimizi yapıyoruz. Tüketicinin lehine çalışıyoruz. Şu anda en çok bilinen serbest tüketici markasıyız. Her yıl düzenli olarak EPDK tarafından açıklanan limitlere göre 2020 yılında yıllık tüketimi 1.400 kWh ve üzeri olan tüketiciler serbest tüketici statüsünde sayılıyor. Bu sektörde birçok oyuncu bulunuyor ve hepsi en sıkı şekilde EPDK denetiminden geçerek tüketicinin karşısına çıkıyor."