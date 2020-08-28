Son dakika: Türk Eximbank'tan ihracatçılara kredi müjdesi!

Bankanın katılım finans fon kullandırma yöntemlerinden kar beyanıyla satım (murabaha) yöntemiyle müşterilerinin yatırım ihtiyaçlarına yönelik kredi kullandırımı yapacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katılım finans prensipleriyle kullandırılacak yatırım kredileri kapsamında ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı garanti altında İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile yapılan murabaha anlaşması kapsamında 100 milyon dolarlık bir kaynak, bankamızca doğrudan ülkemiz ihracatçılarının 4 yıldan 10 yıla kadar yatırımı finansmanı ihtiyaçlarına cevap vermek için katılım finans yöntemiyle kullandırılacaktır. Söz konusu uzun vadeli kaynak kimya, ilaç, tıbbi teçhizat, makine, elektrikli cihazlar, otomotiv, elektronik, raylı araçlar, tekstil, gıda ve tarım, inşaat ve mobilya endüstrilerine dair sermaye malı harcamalarını finanse etmek amacıyla kullandırılabilecektir. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünü ihracatına yoğunlaşan ve/veya mevcut toplam iş gücünün en az yüzde 30'una kadar kadın veya genç işçi istihdamı yaratmayı veya sürdürmeyi hedefleyen firmalara öncelik sağlanacaktır."