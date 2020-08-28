Son dakika: Bakan müjdeyi verdi: 71 milyon liralık hibe!

Kırsal kalkınmayı sadece "destek vermek" olarak değil, üretimi çeşitlendirip artıran, çok yönlü ve uzun soluklu bir çaba olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Kırsala verdiğimiz desteklerle insanlarımıza dokunmayı, hayatlarını olumlu yönde değiştirmeyi ve yeni başarı hikâyeleri yazmayı amaçlamaktayız" diye konuştu.